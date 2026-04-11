Raggiunto l' accordo sul candidato sindaco del centro-sinistra | sarà Rogoli

Dopo un periodo di incertezza, il centro-sinistra di Mesagne ha deciso di sostenere come candidato sindaco Francesco Rogoli. La scelta è arrivata al termine di un confronto che ha richiesto tempo e discussioni, ma alla fine si è raggiunto un accordo ufficiale. La decisione è stata comunicata recentemente, segnando la conclusione di una fase di trattative tra le varie componenti del fronte politico locale.

MESAGNE - Non è stato semplice, ma alla fine lo stallo nel centro-sinistra mesagnese pare superato: il candidato sindaco sarà Francesco Rogoli. In vista delle elezioni amministrative per il dopo-Matarrelli, il segretario provinciale del Partito Democratico ha avuto la meglio su altri tre papabili.🔗 Leggi su Brindisireport.it Vincenzo Ceccarelli è il candidato sindaco del centro sinistra: la coalizione ha sciolto le riserveVincenzo Ceccarelli è il candidato sindaco per il Comune di Arezzo della coalizione di centro sinistra. Raggiunto l’accordo. Boscagli (FdI) candidato. Del centrodestra unitoIl candidato sindaco di centrodestra alle elezioni comunali di Lecco è Filippo Boscagli, 46 anni, di Fratelli d’Italia.