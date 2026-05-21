Centro culturale Santa Chiara le maschere scioperano durante il Festival dell' Economia

Durante il prossimo fine settimana, la città si prepara a ospitare numerosi eventi legati al Festival dell’Economia, con molte attività in programma in diversi quartieri. Nel frattempo, al centro culturale Santa Chiara, le maschere usate in rappresentazioni teatrali si sono animate durante una manifestazione di protesta organizzata dagli attori. La protesta ha coinvolto alcuni artisti che hanno deciso di scendere in piazza per evidenziare le proprie richieste, interrompendo temporaneamente le attività previste nel centro culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nubi all’orizzonte per quanto riguarda il fine settimana targato Festival dell’Economia, con un pieno di appuntamenti pronto a scandire i vari angoli della città. Tra questi anche uno di cui si sta parlando intensamente in queste ore e no, non è un evento: si tratta dello sciopero indetto delle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pompei a Natale: la città dove il tempo si illumina Sullo stesso argomento Perugia, il Comune riconosce la rilevanza culturale dell'Archivio storico dell'ente Santa CroceIl Comune di Perugia ha riconosciuto la rilevanza culturale dell'Archivio storico dell'ente Santa Croce Maria Montessori. Festival “Digital Artifex 2026” al Centro Culturale Altinate/San GaetanoTutte le informazioni sul festival sono disponibili sul sito https://digitalartifexfestival. Centro culturale Santa Chiara, le maschere scioperano durante il Festival dell'EconomiaBraccia incrociate sabato 23 maggio. I sindacati: A Trento c'è chi si vede negare un'indennità prevista dal contratto pari a soli 42 centesimi l'ora. La replica: Rammaricati per questa scelta ... trentotoday.it Valiamo meno di un caffè, 40 lavoratori del centro Santa Chiara in sciopero: Il valore del nostro lavoro umiliato e mortificatoTRENTO. Sabato 23 maggio le maschere degli spazi teatrali gestiti dal Centro culturale Santa Chiara incroceranno le braccia. Ad annunciarlo sono Slc Cgil e Uil Fpc: La protesta, che coinvolge circa 4 ... ildolomiti.it