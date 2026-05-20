Contratti rinnovato ccnl lavanderie industriali 2026-2028 per 25mila addetti +188 euro al mese

I rappresentanti dei sindacati di categoria e l’associazione datoriale hanno firmato a Roma un accordo di massima per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle lavanderie industriali. La proposta riguarda circa 25.000 lavoratori e prevede un aumento di 188 euro al mese per i dipendenti. La trattativa si è svolta ieri, portando a una intesa tra le parti coinvolte nel settore. Il testo dell’accordo sarà ora sottoposto alle rispettive assemblee prima di diventare definitivo.

(Adnkronos) – I sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno sottoscritto ieri a Roma l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle lavanderie industriali con i rappresentanti dell’associazione datoriale Assosistema Confindustria. Il contratto riguarda circa 25mila addetti e oltre 1.200 imprese, nei comparti turistico e sanitario. Il contratto è scaduto lo scorso 31 dicembre. Il rinnovo prevede un aumento complessivo medio (Tec) di 188 euro, riferito al livello B1. L’incremento salariale sui minimi (Tem) per entrambi i settori, turismo e sanitario, sarà di 180 euro, pari al 9,8% di incremento, distribuito in 4 tranche: 50 euro da maggio 2026; 20 euro da dicembre 2026; 50 euro da ottobre 2027; 60 euro da ottobre 2028. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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