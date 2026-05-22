Lavanderie industriali rinnovo contratto | a Piacenza una ventina di lavoratori coinvolti
A Piacenza, circa venti lavoratori impiegati nelle lavanderie industriali vedranno applicato il nuovo contratto collettivo nazionale, che riguarda il periodo dal 2026 al 2028. La firma dell’accordo coinvolge le aziende del settore e determina le condizioni di lavoro e i diritti dei dipendenti per i prossimi anni. La modifica interessa direttamente le persone impiegate nelle lavanderie industriali della zona, che saranno interessate dal rinnovo contrattuale.
Una ventina di lavoratori piacentini impiegati nelle lavanderie industriali beneficeranno del rinnovo del contratto collettivo nazionale appena sottoscritto per il triennio 2026-2028. L'accordo è stato firmato dalle organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil insieme ad. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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