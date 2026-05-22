Lavanderie industriali rinnovo contratto | a Piacenza una ventina di lavoratori coinvolti

Da ilpiacenza.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piacenza, circa venti lavoratori impiegati nelle lavanderie industriali vedranno applicato il nuovo contratto collettivo nazionale, che riguarda il periodo dal 2026 al 2028. La firma dell’accordo coinvolge le aziende del settore e determina le condizioni di lavoro e i diritti dei dipendenti per i prossimi anni. La modifica interessa direttamente le persone impiegate nelle lavanderie industriali della zona, che saranno interessate dal rinnovo contrattuale.

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Una ventina di lavoratori piacentini impiegati nelle lavanderie industriali beneficeranno del rinnovo del contratto collettivo nazionale appena sottoscritto per il triennio 2026-2028. L'accordo è stato firmato dalle organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil insieme ad. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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