Lavanderie industriali rinnovo contratto | a Piacenza una ventina di lavoratori coinvolti

A Piacenza, circa venti lavoratori impiegati nelle lavanderie industriali vedranno applicato il nuovo contratto collettivo nazionale, che riguarda il periodo dal 2026 al 2028. La firma dell’accordo coinvolge le aziende del settore e determina le condizioni di lavoro e i diritti dei dipendenti per i prossimi anni. La modifica interessa direttamente le persone impiegate nelle lavanderie industriali della zona, che saranno interessate dal rinnovo contrattuale.

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