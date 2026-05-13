Sabato sera a Prato un giovane di 23 anni è stato colpito da un colpo di arma bianca in piazza Mercatale. L’intervento chirurgico è stato eseguito da un team medico che ha operato immediatamente il ragazzo, ferito gravemente. Il chirurgo che ha condotto l’intervento ha descritto l’esperienza come difficile, sottolineando che la vita del giovane è stata salvata durante l’operazione. La scena si è svolta in un’area pubblica della città, con interventi di emergenza prontamente attivati.

Prato, 13 maggio 2026 – “Abbiamo affrontato un’esperienza incredibile”. Comincia così Stefano Cantafio, il chirurgo che sabato sera ha letteralmente salvato la vita insieme alla sua equipe a Iacopo Cerbai, il ragazzo di 23 anni accoltellato in piazza Mercatale a Prato. Il medico ha parlato fuori dall’ospedale Santo Stefano insieme all’assessora regionale Cristina Manetti, che ha poi diffuso il video sui suoi canali social. Poche parole per descrivere momenti concitatissimi. Le parole di Cantafio. "E’ stato tutto legato alla drammaticità del momento. Il ragazzo è arrivato in arresto cardiaco – dice ancora Cantafio – ed è stato stabilizzato dal punto di vista emodinamico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Iacopo aveva il cuore lacerato, così lo abbiamo salvato”. Accoltellato a Prato, parla il chirurgo che l’ha operato

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