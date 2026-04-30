Accoltella un coetaneo per un debito di 200 euro | 24enne arrestato per tentato omicidio

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Osio Sotto con l’accusa di aver accoltellato un coetaneo durante una lite riguardante un debito di 200 euro. L’episodio è avvenuto nel suo paese, e l’arresto è stato eseguito in flagranza di reato. La vittima, un uomo di 23 anni, è stata colpita con un coltello durante l’aggressione.

I Carabinieri della Stazione di Osio Sotto hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 24enne residente in paese, ritenuto responsabile di tentato omicidio ai danni di un 23enne. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 28 aprile, intorno alle 22, in via Torquato Tasso. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, all’origine dell’aggressione vi sarebbe il mancato pagamento di una somma di circa 200 euro, concordata tra i due quale contributo per un periodo di coabitazione. Nel corso della serata, l’indagato aveva contattato telefonicamente la fidanzata della vittima, rivolgendo gravi insulti e minacciando esplicitamente di morte il 23enne, preannunciando l’intenzione di raggiungerlo armato sotto casa.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Accoltella in casa una donna per 800 euro, arrestato un 28enne a Brescia per tentato omicidio Pensionato catanese arrestato a Biella: avrebbe agevolato un tentato omicidio per un debito da 30 mila euroIl nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Torino ha eseguito, lo scorso venerdì 17 aprile, un'ordinanza di custodia cautelare in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Osio Sotto, accoltella al volto un coetaneo. Arrestato per tentato omicidio; Accoltella 25enne per una pizza a Pavia: adolescenza tra denunce e sanzioni disciplinari a scuola; Disagio mentale giovanile. Ecco perché il Piano nazionale non basta; Genova, accoltellamento di via Rela: arrestati tre egiziani per tentato omicidio. Accoltella un coetaneo per un debito di 200 euro: 24enne arrestato per tentato omicidioL'aggressione con un coltello da cucina con lama da 21 centimetri: prima dell'incontro il giovane aveva manifestato la volontà di uccidere alla fidanza della vittima e a un conoscente ... bergamonews.it Osio Sotto, accoltella al volto un coetaneo. Arrestato per tentato omicidioIn via Tasso: in carcere un italiano di 24 anni. L’incontro per un debito, poi ha estratto il coltello con lama da 25 centimetri. ecodibergamo.it #Marocchino entra di #notte in #casa di una #donna: la accoltella e scappa coi #soldi - facebook.com facebook Brescia, accoltella e rapina una donna: fermato per tentato omicidio x.com