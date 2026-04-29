Accoltella e rapina una donna | fermato per tentato omicidio

Un uomo di 28 anni residente a Bergamo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata, dopo aver accoltellato una donna che aveva tentato di opporsi alla richiesta di denaro. L’episodio è avvenuto a Brescia, dove la vittima ha riportato ferite da arma da taglio. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’aggressione.

Brescia. Un uomo di 28 anni residente a Bergamo è stato fermato con le accuse di rapina aggravata e tentato omicidio dopo aver accoltellato una donna che si era opposta alla richiesta di consegnargli del denaro. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Brescia, su disposizione della Procura cittadina. L’episodio risale alla notte del 18 aprile, quando una donna thailandese di 42 anni è stata aggredita all’interno della propria abitazione a Brescia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 28enne si sarebbe presentato a casa della vittima pretendendo la consegna di denaro contante.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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