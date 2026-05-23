Il governo italiano ha prorogato di un anno il taglio di 300 milioni sulle accise per i camionisti, destinato a sostenere il settore dei trasporti. Contestualmente, il premier ha chiesto all’Unione Europea di estendere la flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti contro la crisi energetica. La richiesta mira a facilitare l’utilizzo di fondi per fronteggiare le difficoltà del settore dei trasporti e delle energie.

C'è il fronte europeo, con Giorgia Meloni che torna a chiedere che Bruxelles estenda la flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a contenere la crisi energetica. E c'è il fronte interno, con la premier che ieri ha prima incontrato le associazioni dell'autotrasporto, uno dei settori su cui ha più impattato la chiusura di Hormuz e il conseguente innalzamento dei costi petroliferi, e ha poi riunito il Consiglio dei ministri per prorogare fino all'8 giugno il taglio delle accise sui carburanti e integrare con ulteriori duecento milioni (oltre ai cento iniziali) i ristori per il settore dell'autotrasporto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accise, taglio prorogato 300 milioni ai camionisti

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Caro Carburanti, Giorgetti: Taglio accise sino al 1 maggio

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