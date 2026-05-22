Il Consiglio dei ministri di oggi, 22 maggio 2026, ha approvato un nuovo decreto relativo ai carburanti. La misura prevede la proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno e mette a disposizione 300 milioni di euro destinati agli autotrasportatori. La decisione arriva in un contesto di interventi per contenere i costi energetici e sostenere il settore dei trasporti. La proroga si riferisce alle agevolazioni fiscali già in vigore e alle risorse aggiuntive allocate per le aziende del settore.

ROMA – Dal Consiglio dei ministri di stasera, 22 maggio 2026, è arrivato il via libera al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia, tra l’altro, altri 200 milioni per l’autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell’incontro che ha preceduto il Cdm. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e l’ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Il taglio delle accise sul gasolio e sulla benzina sarà valido fino al 6 giugno, come hanno fatto sapere fonti ministeriali. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Decreto carburanti: prorogato taglio delle accise fino al 6 giugno. 300 milioni per gli autotrasportatori

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Caro carburanti, taglio delle accise fino al 1° maggio. Unc: Misura inadeguata per il gasolio

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