Decreto carburanti | prorogato taglio delle accise fino al 6 giugno 300 milioni per gli autotrasportatori
Il Consiglio dei ministri di oggi, 22 maggio 2026, ha approvato un nuovo decreto relativo ai carburanti. La misura prevede la proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno e mette a disposizione 300 milioni di euro destinati agli autotrasportatori. La decisione arriva in un contesto di interventi per contenere i costi energetici e sostenere il settore dei trasporti. La proroga si riferisce alle agevolazioni fiscali già in vigore e alle risorse aggiuntive allocate per le aziende del settore.
ROMA – Dal Consiglio dei ministri di stasera, 22 maggio 2026, è arrivato il via libera al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia, tra l’altro, altri 200 milioni per l’autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell’incontro che ha preceduto il Cdm. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e l’ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Il taglio delle accise sul gasolio e sulla benzina sarà valido fino al 6 giugno, come hanno fatto sapere fonti ministeriali. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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