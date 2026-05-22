Decreto carburanti taglio delle accise prorogato | altri 300 milioni per i tir
Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 giugno, mantenendo in vigore questa misura per altre due settimane. Contestualmente, sono stati messi a disposizione 300 milioni di crediti d’imposta destinati agli autotrasportatori, che avevano annunciato uno sciopero dal 25 al 29 maggio. La sospensione delle proteste è avvenuta in seguito a questa decisione, che mira a sostenere il settore dei trasporti e a contenere i rincari sui prezzi dei carburanti.
Roma, 23 giugno 2026 – Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane, fino all’8 giugno, e concede 300 milioni di crediti d’imposta agli autotrasportatori, che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Cdm, dopo un incontro di Meloni e numerosi ministri con le organizzazioni dell’autotrasporto. Il taglio delle accise di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina, deciso lo scorso 2 maggio e in scadenza ieri, viene prorogato fino all’8 giugno. I fondi (si parla di 400 milioni) saranno trovati dall’extragettito dell’Iva, da multe dell’Antitrust e da tagli vari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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