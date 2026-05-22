Decreto carburanti taglio delle accise prorogato | altri 300 milioni per i tir

Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 giugno, mantenendo in vigore questa misura per altre due settimane. Contestualmente, sono stati messi a disposizione 300 milioni di crediti d’imposta destinati agli autotrasportatori, che avevano annunciato uno sciopero dal 25 al 29 maggio. La sospensione delle proteste è avvenuta in seguito a questa decisione, che mira a sostenere il settore dei trasporti e a contenere i rincari sui prezzi dei carburanti.

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Roma, 23 giugno 2026 – Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane, fino all’8 giugno, e concede 300 milioni di crediti d’imposta agli autotrasportatori, che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Cdm, dopo un incontro di Meloni e numerosi ministri con le organizzazioni dell’autotrasporto. Il taglio delle accise di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina, deciso lo scorso 2 maggio e in scadenza ieri, viene prorogato fino all’8 giugno. I fondi (si parla di 400 milioni) saranno trovati dall’extragettito dell’Iva, da multe dell’Antitrust e da tagli vari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Decreto carburanti, taglio delle accise prorogato: altri 300 milioni per i tir ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Carburanti, il taglio delle accise prorogato all1 maggio Sullo stesso argomento Decreto carburanti: prorogato taglio delle accise fino al 6 giugno. 300 milioni per gli autotrasportatoriROMA – Dal Consiglio dei ministri di stasera, 22 maggio 2026, è arrivato il via libera al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise... Via libera del governo al decreto carburanti: taglio delle accise prorogato all'8 giugnoIl governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre due settimane, fino all'8 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli... Via libera al decreto carburanti: taglio delle accise fino al 6 giugno e aiuti all'autotrasporto (che sospende lo sciopero) x.com Caro carburanti, il governo vuole Prorogare il taglio accise fino alla prima settimana di giugno reddit Decreto carburanti, taglio delle accise prorogato: altri 300 milioni per i tirEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Decreto carburanti: prorogato taglio delle accise fino al 6 giugno. 300 milioni per gli autotrasportatoriDal Consiglio dei ministri di stasera, 22 maggio 2026, è arrivato il via libera al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia, tra l'altro, altri 200 milioni per l'autotrasp ... firenzepost.it