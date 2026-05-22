Strage di Capaci il 23 maggio trasformato nella fiera dell’ipocrisia

Notizia in breve

Il 23 maggio si sono svolte cerimonie ufficiali per commemorare la strage di Capaci, con locandine, discorsi e allestimenti celebrativi. Le manifestazioni hanno coinvolto rappresentanti istituzionali e pubblico, creando un clima di ricordo e riflessione. Le celebrazioni sono state caratterizzate da interventi e momenti simbolici, mentre la memoria dell’attentato viene rivissuta attraverso eventi che spesso assumono un tono formale e istituzionale.