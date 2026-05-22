Strage di Capaci il 23 maggio trasformato nella fiera dell’ipocrisia
Il 23 maggio si sono svolte cerimonie ufficiali per commemorare la strage di Capaci, con locandine, discorsi e allestimenti celebrativi. Le manifestazioni hanno coinvolto rappresentanti istituzionali e pubblico, creando un clima di ricordo e riflessione. Le celebrazioni sono state caratterizzate da interventi e momenti simbolici, mentre la memoria dell’attentato viene rivissuta attraverso eventi che spesso assumono un tono formale e istituzionale.
Il 23 maggio, come ogni anno, il teatrino della memoria istituzionale è pronto a mettersi in moto. Locandine suggestive, palchi addobbati, discorsi allettanti e fiumi di retorica pronti a sommergere la strage di Capaci sotto una coltre di santificazione rassicurante. Da sempre penso che la memoria, se vuole essere onesta, non può essere solo una parata. Deve essere un atto d’accusa che pretenda verità e giustizia. Oggi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro sono eroi nazionali, icone intoccabili. Troppo comodo! Io che ho vissuto quel periodo storico non posso dimenticare come Giovanni Falcone sia stato trattato prima di diventare un martire. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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