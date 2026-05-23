A23 chiuso per una notte il tratto Pontebba-Carnia verso Udine
Tra le 22:00 di martedì 26 maggio e le 6:00 di mercoledì 27 maggio 2026, il tratto dell'autostrada A23 tra Pontebba e Carnia in direzione Udine sarà chiuso al traffico. La chiusura è prevista per consentire lavori di manutenzione. Durante il periodo, sarà vietato il transito e saranno indicati percorsi alternativi. La riapertura è prevista alle prime ore del mattino successivo.
Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio 2026, un tratto dell'autostrada A23 Udine-Tarvisio sarà temporaneamente chiuso al traffico in direzione Udine. La chiusura, disposta da Autostrade per l'Italia per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, riguarderà il tratto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Viabilità, A1: chiuso per una notte tratto Fidenza-Fiorenzuola verso MilanoSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto...
Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiuso per una notte il tratto Ceprano-Frosinone verso RomaSulla A1 Milano-Napoli, per consentire importanti lavori di pavimentazione, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in...