A23 chiuso per una notte il tratto Pontebba-Carnia verso Udine

Notizia in breve

Tra le 22:00 di martedì 26 maggio e le 6:00 di mercoledì 27 maggio 2026, il tratto dell'autostrada A23 tra Pontebba e Carnia in direzione Udine sarà chiuso al traffico. La chiusura è prevista per consentire lavori di manutenzione. Durante il periodo, sarà vietato il transito e saranno indicati percorsi alternativi. La riapertura è prevista alle prime ore del mattino successivo.