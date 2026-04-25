Viabilità A1 | chiuso per una notte tratto Fidenza-Fiorenzuola verso Milano

Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile, dalle 22:00 alle 5:00, il tratto dell'autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Milano, sarà chiuso al traffico per lavori di pavimentazione. La chiusura riguarda esclusivamente la direzione verso Milano e si rende necessaria per permettere interventi di manutenzione. I veicoli diretti verso Milano dovranno seguire percorsi alternativi durante le ore di chiusura.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano. In una nota, Aspi precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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