Comunali 2026 a Torre di Mosto e Cavallino-Treporti sarà sfida a due

Il voto amministrativo del 24 e 25 maggio 2026 interesserà due comuni della città metropolitana, Torre di Mosto e Cavallino Treporti, che si preparano a una sfida a due. Oltre a Venezia, sono gli unici centri della zona a essere chiamati alle urne in questa occasione. La consultazione riguarda le elezioni comunali e coinvolge esclusivamente queste due amministrazioni.

Oltre a Venezia, solo due comuni della città metropolitana andranno al voto il 24-25 maggio 2026: Torre di Mosto e Cavallino Treporti. Per entrambi non è previsto il ballottaggio. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday La sfida sarà a due. A Cavallino-Treporti il terzo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026, date ufficiali. Si vota a Venezia, Cavallino e Torre di MostoI cittadini saranno chiamati alle urne il 24 e il 25 maggio, come stabilito dal ministero dell'interno. Dramma a Cavallino Treporti: bimbo di 3 anni muore durante il trasporto in ospedaleCosa è successo a Cavallino Treporti? Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Cavallino Treporti, nel Veneziano, dove un bambino di soli... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Elezioni comunali 2026 a Torre di Mosto, tutte le liste e tutti i nomi dei candidati consiglieri; Imprenditore pestato, i sindaci: Servono pene più severe, c'è un senso di impunità e violare le leggi viene quasi tollerato.