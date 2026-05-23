A Torino è stato inaugurato ME-Scripta, un centro dedicato alla conservazione e allo studio di circa tremila anni di scrittura egizia. Il progetto si concentra sulla preservazione di papiri e testi antichi, alcuni dei quali sono stati recuperati o studiati per la prima volta. Il centro si propone di analizzare e valorizzare i manoscritti, offrendo anche opportunità di ricerca e divulgazione su questa antica civiltà.

Immaginate un foglio di papiro largo pochi centimetri, fragile come un sospiro, su cui una mano anonima ha tracciato segni millenari tremila anni fa. Quel foglio custodisce una parola, forse un nome, forse un conto di granaglie destinato a sfamare un villaggio sul Nilo. Oggi, in un palazzo settecentesco nel cuore di Torino, un gruppo di ricercatori si prepara a ridare voce a quei segni con strumenti che nemmeno i faraoni avrebbero potuto immaginare. Il Museo Egizio ha aperto ME-Scripta, un nuovo centro dedicato allo studio, al restauro e alla digitalizzazione delle fonti scritte dell’Antico Egitto, dai papiri agli ostraca fino alle legature copte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - A Torino nasce ME-Scripta, il centro che riporta in vita tremila anni di scrittura egizia

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Nasce ME-Scripta, il centro di ricerca del Museo Egizio

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