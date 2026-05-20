Alex, 29 anni, ha deciso di riaprire il pub di famiglia dopo aver passato dieci anni a lavorare come pittore in diverse case. Durante questo periodo, ha dedicato il suo tempo a dipingere le abitazioni di altri, utilizzando pennello e rullo. Ora, ha riportato in vita il locale storico, che rappresenta un sogno di lunga data. La riapertura è avvenuta recentemente, portando nuova vita in un punto di ritrovo conosciuto nella zona.

Rimini, 20 maggio 2026 – Per dieci anni Alex Stambazzi ha colorato le case degli altri. Pennello, rullo, lavoro. Poi ha deciso di cambiare parete: non più una stanza da ridipingere, ma un pezzo della sua storia da riportare in vita. Il Summertime di Igea Marina lo avevano aperto i suoi genitori, Gianluca e Giorgia, nel 1996. Alex sarebbe nato un anno dopo. Oggi quella licenza, venduta nel 2008, l’ha ricomprata lui. Da gennaio ha rimesso mano a tutto: creare un posto dove la sera si esce e ci si incontra. Alex, da imbianchino a gestore di un pub: che salto è stato? “Ho fatto l’imbianchino per dieci anni. È un lavoro che ti insegna fatica, precisione e dettagli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alex, a 29 anni riporta in vita lo storico pub di famiglia: “Era il mio sogno”

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