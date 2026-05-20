Alex a 29 anni riporta in vita lo storico pub di famiglia | Era il mio sogno

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex, 29 anni, ha deciso di riaprire il pub di famiglia dopo aver passato dieci anni a lavorare come pittore in diverse case. Durante questo periodo, ha dedicato il suo tempo a dipingere le abitazioni di altri, utilizzando pennello e rullo. Ora, ha riportato in vita il locale storico, che rappresenta un sogno di lunga data. La riapertura è avvenuta recentemente, portando nuova vita in un punto di ritrovo conosciuto nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rimini, 20 maggio 2026 – Per dieci anni Alex Stambazzi ha colorato le case degli altri. Pennello, rullo, lavoro. Poi ha deciso di cambiare parete: non più una stanza da ridipingere, ma un pezzo della sua storia da riportare in vita. Il Summertime di Igea Marina lo avevano aperto i suoi genitori, Gianluca e Giorgia, nel 1996. Alex sarebbe nato un anno dopo. Oggi quella licenza, venduta nel 2008, l’ha ricomprata lui. Da gennaio ha rimesso mano a tutto: creare un posto dove la sera si esce e ci si incontra. Alex, da imbianchino a gestore di un pub: che salto è stato? “Ho fatto l’imbianchino per dieci anni. È un lavoro che ti insegna fatica, precisione e dettagli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alex a 29 anni riporta in vita lo storico pub di famiglia era il mio sogno
© Ilrestodelcarlino.it - Alex, a 29 anni riporta in vita lo storico pub di famiglia: “Era il mio sogno”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

1776 by David McCullough | History Audiobook | The Year of Revolution

Video 1776 by David McCullough | History Audiobook | The Year of Revolution ???

Sullo stesso argomento

Falcone svela: «Il mio sogno della vita è giocare per la Roma, ma me lo devo meritare col Lecce. Nazionale? Mai contattato da nessuno»Calciomercato Manchester United, Semenyo saltato? I Red Devils hanno già l’alternativa! Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha...

Leggi anche: Suviana, due anni dopo. Il dolore della famiglia D’Andrea: “Ale era la nostra vita, continuate a indagare”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web