A Telese Terme, 14 nuovi volontari della clownterapia sono stati formati, seguendo il ricordo di Francesco Bonelli. La formazione è stata dedicata a integrare il suo lavoro, con l’obiettivo di offrire supporto ai pazienti. I volontari hanno completato il percorso di addestramento e sono pronti a intervenire negli ospedali. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: 3 minuti Ci sono assenze che il tempo non riesce a colmare, ma che possono trasformarsi in una presenza diversa: discreta, luminosa, capace di continuare a vivere nei gesti degli altri. È da questo sentimento profondo che nasce il progetto dedicato a Francesco Bonelli, giovane telesino ricordato da tutti per il suo sorriso, la sua energia e la sua straordinaria umanità. Con la consegna dei diplomi ai primi 14 “Medici del Sorriso”, Telese Terme celebra oggi non solo la conclusione di un percorso formativo, ma soprattutto la nascita concreta di un’eredità fatta di altruismo, vicinanza e speranza. Un’eredità che porta il nome di Francesco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Telese Terme 14 nuovi volontari della clownterapia: il ricordo di Francesco Bonelli diventa aiuto concreto

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