Telese successo per il 1° Memorial Francesco Bonelli | gioco e solidarietà nel segno del ricordo

A Telese si è concluso con successo il primo Memorial dedicato a Francesco Bonelli, organizzato presso la Pro Loco Telesia APS. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di videogiochi, che hanno preso parte a un torneo di EA Sports FC26. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a sostegno di progetti di solidarietà. Durante la giornata, si sono alternati momenti di gioco e di condivisione.

Si è conclusa con un bilancio straordinario, sia in termini di partecipazione che di intensità emotiva, la prima edizione del Memorial Francesco Bonelli, svoltasi lo scorso 7 marzo presso la sede della Pro Loco Telesia APS. L’evento, che ha visto decine di giovani sfidarsi nel torneo di EA Sports FC26 su PlayStation 5, ha trasformato un momento di svago in un potente motore di solidarietà. Oltre alla competizione virtuale e al divertimento, il cuore pulsante del pomeriggio è stato l’intimo e commosso momento di raccoglimento dedicato alla memoria di Francesco. In un silenzio carico di significato, la comunità si è stretta attorno al ricordo del giovane, dimostrando come il legame con chi non c’è più possa trasformarsi in energia positiva per il territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, successo per il 1° Memorial “Francesco Bonelli”: gioco e solidarietà nel segno del ricordo La fraternità di Volturara Irpina: solidarietà ai Frati di Montella nel segno di San FrancescoIn un momento delicato per la comunità religiosa di Montella, il Secolare francescano si fa voce di vicinanza e memoria, contro le polemiche e nel... Leggi anche: Campoli Appennino, la solidarietà non va in vacanza: il successo di "Un gioco per un sorriso"