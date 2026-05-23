A Taormina DonnAttiva lancia il blog news per dare voce alle donne

Da monrealelive.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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DonnAttiva ha annunciato il lancio di un blog dedicato alle notizie sulle donne. L’iniziativa coincide con la seconda edizione di “Oltre il Silenzio”, evento che si concentra sulla lotta contro la violenza di genere. Il blog mira a fornire uno spazio informativo e di confronto su temi legati alle donne, con particolare attenzione alle problematiche sociali e alle iniziative di sensibilizzazione. La piattaforma sarà attiva a partire dalla data dell’evento.

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TAORMINA – In occasione della seconda edizione di “Oltre il Silenzio”, l’evento contro la violenza di genere promosso da Anpit Azienda Italia il 22 maggio 2026 nella Villa Comunale di Taormina, l’Associazione DonnAttiva di Monreale ha lanciato un forte messaggio di riscatto e indipendenza attraverso il suo nuovo blog news. Lo spazio digitale, interamente dedicato. L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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