a taormina donnattiva lancia il blog news per dare voce alle donne

Notizia in breve

DonnAttiva ha annunciato il lancio di un blog dedicato alle notizie sulle donne. L’iniziativa coincide con la seconda edizione di “Oltre il Silenzio”, evento che si concentra sulla lotta contro la violenza di genere. Il blog mira a fornire uno spazio informativo e di confronto su temi legati alle donne, con particolare attenzione alle problematiche sociali e alle iniziative di sensibilizzazione. La piattaforma sarà attiva a partire dalla data dell’evento.