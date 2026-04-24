Bolzano | 111mila euro per dare voce alle donne vittime di abusi

La Provincia di Bolzano ha destinato 111.000 euro per fornire assistenza legale alle donne che hanno subito abusi. La somma sarà utilizzata per sostenere servizi di supporto e consulenza legale a favore di queste donne. La misura mira a garantire un aiuto concreto a chi si trovi in situazioni di vulnerabilità. La decisione è stata annunciata recentemente dall’ente locale.

? Cosa sapere La Provincia di Bolzano ha stanziato 111mila euro per l'assistenza legale alle donne vittime di abusi.. Il fondo fin dal gennaio 2024 supporta 26 beneficiarie tramite la legge provinciale 1321.. Oltre 111mila euro stanziati dalla Provincia di Bolzano dal gennaio 2024 per garantire l’assistenza legale alle donne vittime di abusi e maltrattamenti, con 26 beneficiarie già supportate nelle loro battaglie giudiziarie. La misura, nata dalla legge provinciale 1321 dedicata alla prevenzione della violenza di genere e al sostegno delle donne e dei figli, punta a rompere il silenzio che spesso avvolge queste realtà nei borghi e nelle città dell’Alto Adige.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano: 111mila euro per dare voce alle donne vittime di abusi Notizie correlate Centro antiviolenza, tre eventi nel novarese per dare voce alle donneUn fine settimana tra cultura, arte e impegno sociale per promuovere consapevolezza e autodeterminazione femminile. Leggi anche: Handle with care, al Circolo Artistico Bergamasco la mostra rivolta alle donne vittime di violenza e abusi