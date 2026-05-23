A Roma è iniziata la nuova edizione di “Fruttaland - I superpoteri di frutta e verdura” presso il Centro Sportivo Honey. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Snam, si rivolge ai bambini e si focalizza sull’educazione alimentare. La manifestazione prevede attività dedicate per promuovere il consumo di frutta e verdura tra i più giovani. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e sarà accessibile alle famiglie interessate.

Parte la nuova edizione di “Fruttaland - I superpoteri di frutta e verdura” presso il Centro Sportivo Honey, a Roma. È rivolta a bambini e famiglie, con l'obiettivo di favorire l'adozione di abitudini salutari attraverso un approccio educativo, esperienziale e ludico, favorendo la diffusione di un corretto stile di vita già in età scolare. "Fruttaland” è un progetto di psico-educazione alimentare ideato dalla Fondazione 13 Dicembre Onlus per avvicinare i più piccoli e le loro famiglie, alla sana e corretta alimentazione, valorizzandone il ruolo fondamentale per la salute fisica ed emotiva. Il format dell'evento, completamente gratuito, prevede attività interattive, giochi educativi, momenti di educazione alimentare e attività sportive, pensate per promuovere il movimento come parte integrante del benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Roma arriva "Fruttaland", l'educazione alimentare della Fondazione Snam rivolta ai bambini

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