A Roma, nel XII Municipio, un gruppo di genitori ha affisso manifesti che protestano contro l’introduzione di libri sui temi di genere negli asili. Nei cartelli si legge: «No gender negli asili, giù le mani dai bambini!». La protesta nasce dalla preoccupazione di alcuni genitori riguardo alla presenza di contenuti legati all’identità di genere nei programmi educativi dedicati ai più piccoli. La questione ha suscitato un acceso dibattito nel quartiere.

“No gender negli asili, giù le mani dai bambini!”. E’ quanto si legge nei manifesti affissi nelle strade del XII Municipio di Roma dal comitato spontaneo di mamme e papà del territorio. Ed esplode la polemica politica. Perché l’ente capitolino ha distribuito libri sulla teoria gender addirittura negli asili nido comunali. La protesta dei genitori. “ Siamo un comitato spontaneo di genitori allarmati dai tentativi del Presidente del Municipio XII Tomassetti di portare avanti la teoria del gender già dagli asili. Non possiamo tacere davanti all’ennesimo atto volto a inserire di forza la propaganda gender già dai primi anni di vita, nel tentativo di ‘rieducare’ forzatamente i nostri bambini a tale ideologia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Libri gender ai bambini dell’asilo, genitori in rivolta a Roma: “Una vergogna indicibile”

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