Educazione alimentare a Milano | oltre cento bambini a lezione di sostenibilità

A Milano più di cento bambini delle scuole primarie hanno preso parte a “Magica Terra”, un progetto di educazione alimentare che prevede una rappresentazione teatrale interattiva. L’iniziativa ha coinvolto studenti in attività volte a trasmettere concetti legati alla sostenibilità e all’alimentazione corretta. L’evento si è svolto in diverse scuole della città, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani su tematiche ambientali.

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A Milano oltre cento alunni delle scuole primarie hanno partecipato a “Magica Terra”, un progetto di educazione alimentare basato su una rappresentazione teatrale interattiva. L’iniziativa, realizzata da Conor in collaborazione con il Comune di Milano e Milano Ristorazione, ha l’obiettivo di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Coldiretti Ancona, gli alunni delle Antognini a lezione di educazione alimentare con gli agricoltoriEducazione alimentare e scoperta del mondo agricolo per le classi prime della primaria Antognini di Ancona, ieri alle prese con una lezione... Leggi anche: Educazione stradale per i bambini della ’Finelli’. A lezione con i vigili urbani Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Educazione alimentare e teatro: Magica Terra conquista Milano; Dieci incontri gratuiti da Eataly per un'alimentazione consapevole; ReNest, dal 12 al 24 maggio a CityLife Milano un viaggio tra cibo e sostenibilità; Food policy, Milano fa scuola. Magarini: 77mila pasti al giorno per educare alla sostenibilità. Bimbi italiani sovrappeso: Magica Terra sbarca a MilanoGrazie a School Food 4 Change, infatti, è stato dato impulso nelle procedure di bando e scelta dei fornitori di Milano Ristorazione all’attivazione di progetti didattici per le scuole primarie e tra ... myfruit.it Food policy, Milano fa scuola. Magarini: 77mila pasti al giorno per educare alla sostenibilitàTask Force Italia apre il focus su food policy ed educazione alimentare come leve strategiche per città più sostenibili e inclusive. Nell’intervista a Andrea Magarini Pellini emerge come Milano stia t ... ansa.it Il13. . RACE FOR THE CURE, DE LAURENTIS “ INVESTIRE SU EDUCAZIONE ALIMENTARE “. - facebook.com facebook