A rischio per l' epidemia di Ebola la missione umanitaria fra Congo e Uganda del professor Francesco Barone di Bussi

Una missione umanitaria prevista tra Congo e Uganda rischia di essere rinviata a causa di un focolaio di Ebola con una variante attiva nella zona. La missione, promossa dall'organizzazione Help senza confini e guidata dal professore Francesco Barone di Bussi, è ancora in attesa di conferma. La presenza del virus nel territorio ha portato a una cautela crescente tra i responsabili, che attendono ulteriori aggiornamenti prima di procedere.

Prudenza e attesa per la conferma della missione umanitaria di Help senza confini, onlus guidata dal professor Francesco Barone, originario di Bussie già docente all'università dell'Aquila ce si dovrebbe tenere fra Congo e Uganda, dove è in corso un focolaio del virus Ebola con la variante che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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