A Rignano sull'Arno, l’area verde di piazza XXV aprile è stata intitolata “Giardino Fiorella Galanti”. La decisione è stata comunicata il 23 maggio 2026. La modifica del nome riguarda esclusivamente l’intitolazione dell’area pubblica, senza ulteriori interventi o modifiche strutturali. La denominazione è stata ufficializzata dalle autorità comunali.

Rignano sull'Arno, 23 maggio 2026 - L’area verde di piazza XXV aprile a Rignano ha un nuovo nome: si chiama “ Giardino Fiorella Galanti ”. L’amministrazione e la comunità tutta rendono così un omaggio perenne alla storica farmacista rignanese, scomparsa nel marzo 2020, prima vittima locale del Covid. Un modo per custodire la memoria di una figura profondamente amata e stimata dalla comunità, già premiata con le Tre Corone d’Oro, massimo riconoscimento cittadino. La dottoressa Fiorella Galanti ha rappresentato per tanti rignanesi un punto di riferimento umano e professionale, disponibile, competente, appassionata. Il “suo” giardino sarà un luogo della riconoscenza collettiva, dedicato a una donna che ha saputo sempre incarnare valori di solidarietà, attenzione agli altri e impegno quotidiano verso la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Rignano è nato il Giardino Fiorella Galanti

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