Milano dedica un giardino a Fiorella Ghilardotti la prima donna alla guida della Lombardia
A Milano, i giardini pubblici di via don Giuseppe Del Corno, nel quartiere di Crescenzago, sono stati intitolati a Fiorella Ghilardotti, riconosciuta come la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della regione Lombardia. La decisione è stata ufficializzata di recente e i nuovi cartelli indicano il nome di Ghilardotti come segno di commemorazione. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.
Porteranno il nome di Fiorella Ghilardotti i giardini pubblici di via don Giuseppe Del Corno nel quartiere di Crescenzago. Il comune di Milano, nella giornata di martedì 4 maggio, ha intitolato lo spazio alla dirigente sindacalista e politica Fiorella Ghilardotti, segretaria cittadina della Cisl.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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