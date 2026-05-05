Milano dedica un giardino a Fiorella Ghilardotti la prima donna alla guida della Lombardia

A Milano, i giardini pubblici di via don Giuseppe Del Corno, nel quartiere di Crescenzago, sono stati intitolati a Fiorella Ghilardotti, riconosciuta come la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della regione Lombardia. La decisione è stata ufficializzata di recente e i nuovi cartelli indicano il nome di Ghilardotti come segno di commemorazione. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.