A Milano sarà dedicato un giardino a Fiorella Ghilardotti, che è stata la prima e finora unica donna a ricoprire la carica di presidente della Regione Lombardia. La decisione è stata annunciata dalle autorità locali e la cerimonia di intitolazione è prevista nei prossimi mesi. La Ghilardotti ha ricoperto il ruolo di presidente regionale in un periodo non specificato.

La politica e sindacalista scomparve nel 2005 dopo essere stata dirigente della Cisl, presidente di Regione Lombardia e deputata europea Un giardino di Milano sarà intitolato alla prima (e unica) donna presidente di Regione Lombardia, Fiorella Ghilardotti. Lo ha stabilito la giunta di Milano, accogliendo la proposta dell'associazione intitolata alla politica e sindacalista scomparsa nel 2005 attraverso il presidente del Municipio 2, Simone Locatelli. Il giardino è situato tra via don Giuseppe Del Corno, via Emo e via Rottole, tra via Padova e via Palmanova a Crescenzago. Sulla targa, come desffcrizione, comparirà la dicitura “dirigente sindacale e politica”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Un giardino di Milano sarà intitolato a Fiorella Ghilardotti, unica donna presidente della Lombardia

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