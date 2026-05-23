A Reggio Calabria e Messina si sono svolte le elezioni comunali, con i candidati del centrodestra che hanno fatto leva sul progetto del Ponte sullo Stretto. Le urne sono state aperte e chiuse come previsto, mentre le acque tra Calabria e Sicilia sono rimaste un elemento simbolico durante la campagna elettorale. Nessun risultato ufficiale è stato ancora comunicato.

Uno sguardo alle urne e uno alle acque che separano Calabria e Sicilia. Quel braccio di mare che i candidati sindaco del centrodestra di Reggio Calabria e Messina puntano a superare, non solo metaforicamente, ma anche fisicamente, dando vigore al progetto del ponte sullo Stretto tanto caro al ministro Matteo Salvini. Uno, Francesco Cannizzaro, esponente di spicco di Forza Italia in Calabria, riconfermato coordinatore regionale del partito appena domenica scorsa, e vice capogruppo alla Camera, e l’altro, Marcello Scurria, non espressione diretta degli azzurri ma considerato vicino all’ala di FI che fa capo alla sottosegretaria Matilde Siracusano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - A Reggio Calabria e Messina elezioni nel segno del Ponte sullo Stretto

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