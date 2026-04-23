25 aprile | flash mob tricolore con 1.000 bandiere a Italia in Miniatura

Il 25 aprile, nel parco di Italia in Miniatura, si è svolto un flash mob con circa mille bandiere tricolori. L’evento ha visto la partecipazione di molte famiglie che hanno preso parte all’iniziativa, la quale ha coinvolto i visitatori nel celebrare la Festa della Liberazione. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione collettiva, con le persone che hanno sventolato le bandiere in un gesto simbolico.

? Cosa sapere Flash mob con 1.000 bandiere tricolori a Italia in Miniatura il 25 aprile.. L'iniziativa celebra la Festa della Liberazione coinvolgendo le famiglie nel parco.. Il 25 aprile, alle ore 12:00, il parco di Italia in Miniatura si trasformerà in un palcoscenico vivente con un flash mob tricolore per celebrare la Festa della Liberazione insieme a centinaia di visitatori. L’iniziativa mira a creare un momento di forte identità collettiva attraverso una coreografia coordinata che coinvolgerà le famiglie presenti nel parco. Per dare vita a questo spettacolo, le prime 1.000 famiglie che varcheranno i cancelli riceveranno in omaggio una bandiera italiana personalizzata con il logo della struttura, che fungerà sia da simbolo per l’evento sia da ricordo per i partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 aprile: flash mob tricolore con 1.000 bandiere a Italia in Miniatura Notizie correlate Un mare di tricolori a Italia in Miniatura: il 25 aprile diventa un grande flash mob collettivoItalia in Miniatura celebra il 25 aprile e la Festa della Liberazione con un flash mob tricolore che trasformerà il parco in un mare di bandiere... Fischietti come a Minneapolis e cartelli contro gli agenti Ice alle Olimpiadi: il flash mob in piazza 25 AprileMilano – Iniziato il raduno in piazza 25 Aprile a Milano, per il sit in contro la presenza degli agenti ICE nel servizio di sicurezza della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meloni riceve Rama. Flash mob di protesta; Festa della Liberazione. Gli appuntamenti in città per celebrare il 25 aprile; Varese si prepara al 25 aprile: tra memoria storica, voto alle donne e impegno per la pace; 25 Aprile a Carpi, un programma diffuso con il Giro d’Italia della Pace. Italia in Miniatura, il 25 aprile un flash mob tricolore per la Festa della LiberazioneAl parco di Rimini 1.000 famiglie coinvolte in una coreografia collettiva con bandiere italiane distribuite all’ingresso e uno spettacolo corale alle ore 12 ... altarimini.it Rimini. 25 Aprile, Italia in miniatura: mille bandiere tricolore in regalo per la paceRimini. 25 Aprile, Italia in miniatura: mille bandiere tricolore in regalo per la pace. Alle prime 1.000 famiglie che si ... lapiazzarimini.it Secondo De Rossi è l'allenatore più sottovalutato in Italia: domenica potrebbe arrivare per lui la seconda promozione di fila https://bitly.cx/L4h04 - facebook.com facebook Italia al mondiale al posto dell'Iran, Enrico Mentana: "Sarebbe una vergogna ulteriore per noi...". x.com