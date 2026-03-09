Némésis in Italia | flash mob a Milano e Torino contro gli stupratori

Un collettivo francese chiamato Némésis ha avviato attività in Italia, organizzando flash mob a Milano e Torino. La loro presenza si concentra su iniziative pubbliche contro gli stupratori, portando in strada la propria posizione in difesa delle donne. Le manifestazioni si sono svolte in diverse aree delle città, attirando l’attenzione di passanti e media locali.

Il collettivo francese Némésis ha stabilito una presenza operativa sul territorio italiano, importando la sua ideologia del femminismo identitario. Durante le festività natalizie, attiviste hanno organizzato un flash mob davanti al Duomo di Milano con uno striscione contro gli stupratori e collegato la violenza di genere all'immigrazione. Un mese dopo, lo stesso gruppo è apparso a Torino in solidarietà alle forze dell'ordine, definendosi come parte della womanosphere legata alla destra radicale. Questo movimento, fondato nel 2019 da Alice Cordier, sta ridefinendo il dibattito pubblico su sicurezza e diritti delle donne, utilizzando una strategia di infiltrazione semantica che svuota i termini femministi del loro significato originale.