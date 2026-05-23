Durante una battuta di pesca in Maine, una donna ha aperto una nassa e ha prelevato granchi e pesci, che sono stati rimessi in acqua. Tuttavia, gli astici catturati sono stati trattenuti e non sono stati rilasciati. La scena si è svolta mentre un’altra persona era presente, indossando una salopette arancione simile. Non ci sono ulteriori dettagli sulle azioni successive o sulle motivazioni di questa scelta.

«È a questo punto che entra in scena Giulia. Ha una salopette arancione uguale alla mia, si china ad aprire la nassa e ne tira fuori granchi e pesci, subito ributtati in mare; diverso invece è il destino degli astici. Io osservo senza sapere cosa ci faccio lì, con la sensazione che, in un'altra vita possibile, ad aiutare Josh avrei potuto esserci io». Corregge articoli, newsletter e podcast del Post, a volte scrive. Ha un dottorato in ingegneria dall'università di Cambridge. È nato a Milano e ci vive, dopo un po' di anni in Inghilterra e qualche tempo negli Stati Uniti. Indosso una felpa leggera, scarpe da trekking, una salopette cerata di colore arancione brillante e un paio di grossi guanti di gomma. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A pesca di astici in Maine

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Perché ributtano gli astici

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