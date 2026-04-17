Mistero nel Maine | sparita la tredicenne scoppia lo scontro col padre

Nel Maine, una tredicenne è scomparsa senza lasciare tracce tra le foreste rurali della zona. La sparizione ha portato a un’intensa attività di ricerca, mentre il rapporto tra i familiari della giovane e le autorità si è deteriorato, con tensioni pubbliche che hanno caratterizzato le ultime ore. La polizia sta indagando sulla vicenda, che ha attirato l’attenzione della comunità locale e dei media.

La scomparsa di Stefanie Damron, tredicenne sparita nel nulla tra le fitte foreste del Maine rurale, ha trasformato una ricerca disperata in un fronte di scontro aperto tra una famiglia ferita e le autorità locali. Il caso, che ha avuto inizio il 24 settembre 2024 quando la ragazza si allontanò dalla sua abitazione dopo un diverbio con la sorella, sta assumendo contorni inquietanti a causa delle minacce dirette lanciate dal padre, Dale, nei confronti dei residenti di New Sweden e degli investigatori incaricati del caso. Un mistero immerso nel silenzio delle foreste del Maine. Tutto ebbe inizio in una piccola comunità di meno di 600 abitanti, dove la tranquillità è stata spezzata dalla sparizione della giovane Stefanie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero nel Maine: sparita la tredicenne, scoppia lo scontro col padre Notizie correlate Risolto un mistero astronomico. Una stella dietro alla ‘gamma-Cas‘. Padre Secchi lo intuì nel 1866Un vecchio mistero stellare che ha incuriosito gli astronomi per oltre 50 anni è stato finalmente risolto. Elena Rebeca Burcioiu, il mistero della 21enne sparita: caccia all'uomo che la perseguitavaContinuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando la sua...