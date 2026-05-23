A Parma la valvola dimenticata del cuore si cura anche senza chirurgia
A Parma, l’Ospedale Maggiore ha avviato un nuovo trattamento per le malattie della valvola tricuspide, nota come la “valvola dimenticata” del cuore. La novità consiste in un intervento che può essere eseguito senza ricorrere alla chirurgia tradizionale. Questa procedura rappresenta una nuova frontiera per la cura di questa condizione, offrendo un’alternativa meno invasiva rispetto ai metodi convenzionali.
L’Ospedale Maggiore apre una nuova frontiera nel trattamento delle malattie della valvola tricuspide, la cosiddetta “valvola dimenticata” del cuore. L’équipe composta da cardiologi, cardiochirurghi e rianimatori ha già trattato con successo tre pazienti ultraottantenni attraverso una tecnica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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