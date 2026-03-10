Plastica della valvola mitrale con chirurgia robotica | l’innovativo intervento alle Gavazzeni trasmesso in diretta dalla sala operatoria

Durante il congresso Endotask 2026 a Bergamo, si è assistito a un intervento di plastica della valvola mitrale eseguito con chirurgia robotica presso l’Humanitas Gavazzeni. La procedura è stata trasmessa in diretta dalla sala operatoria, attirando l’attenzione dei partecipanti e sottolineando l’utilizzo di tecnologie innovative nel campo della cardiologia.

Un intervento di plastica della valvola mitrale eseguito con chirurgia robotica in Humanitas Gavazzeni è stato tra i momenti centrali di Endotask 2026, il congresso nazionale dedicato alla gestione cardiovascolare avanzata tenutosi a Bergamo gli scorsi 6 e 7 marzo. La procedura, trasmessa in telediretta durante la sessione pomeridiana del venerdì, ha consentito ai partecipanti di seguirne in tempo reale tutte le fasi e di confrontarsi direttamente con il team chirurgico, offrendo un'importante occasione di aggiornamento sulle più recenti tecniche di cardiochirurgia mini-invasiva. La plastica mitralica robotica è infatti una delle procedure...