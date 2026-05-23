A Paperino una serata solidale per la AssCA
A Paperino si è svolta una serata solidale presso la Casa del Popolo, organizzata per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Cerebrolesioni Acquisite. L’evento ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, coinvolti in una cena e attività di raccolta fondi. L’obiettivo era sostenere le iniziative dell’associazione dedicata a persone con cerebrolesioni acquisite. La serata si è conclusa con una significativa raccolta di donazioni, senza ulteriori dettagli sui numeri o sui partecipanti.
Prato, 23 maggio 2026 – Grande partecipazione alla Casa del Popolo di Paperino per una serata conviviale nata con un obiettivo preciso: sostenere concretamente la Associazione Cerebrolesioni Acquisite (Ass.C.A:), realtà di volontariato che opera con discrezione ma con un valore umano enorme sul territorio. https:www.lanazione.itpratocronacala-serata-solidale-di-paperino-vik1ay76 L’associazione affianca le famiglie di persone colpite da gravi lesioni acquisite del sistema nervoso centrale, conseguenze spesso devastanti dovute a traumi o ad altre patologie. Un sostegno silenzioso ma fondamentale, fatto di assistenza, vicinanza e aiuto concreto in momenti nei quali le famiglie si trovano improvvisamente catapultate in situazioni difficili da affrontare da sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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