a paperino una serata solidale per la assca

Notizia in breve

A Paperino si è svolta una serata solidale presso la Casa del Popolo, organizzata per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Cerebrolesioni Acquisite. L’evento ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, coinvolti in una cena e attività di raccolta fondi. L’obiettivo era sostenere le iniziative dell’associazione dedicata a persone con cerebrolesioni acquisite. La serata si è conclusa con una significativa raccolta di donazioni, senza ulteriori dettagli sui numeri o sui partecipanti.