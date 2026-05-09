Si torna sulla pista da ballo | arriva la serata di tango argentino con fine solidale

Da cesenatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, Villa Silvia Carducci ospiterà una serata dedicata al tango argentino e all’arte terapia. L’evento invita gli appassionati a tornare sulla pista da ballo e a partecipare a un appuntamento che combina musica e benessere. La serata si svolgerà in un’atmosfera conviviale, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di progetti sociali.

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Un appuntamento fuori dal comune attende gli ospiti di Villa Silvia Carducci che, venerdì 15 maggio, potranno partecipare a una serata tutta dedicata al tango argentino e all'arte terapia. L’evento nasce infatti con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell'associazione Art In Counselling e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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