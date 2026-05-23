A Palermo il progetto teatrale Classici in Strada porta letture pubbliche e laboratori in quattro luoghi della città fino al 9 giugno

Ha preso il via lo scorso 15 maggio la dodicesima edizione di Classici in Strada, il progetto che da oltre un decennio porta teatro, letture pubbliche e laboratori nelle scuole e negli spazi aperti di Palermo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Luoghi Classici 2026, al Marrucino torna la rassegna itinerante di letture pubbliche ad alta voce di classici antichi moderni e contemporaneiTorna, il 4 maggio alle ore 17, al Foyer del teatro Marrucino il primo appuntamento del Festival Luoghi Classici -Rassegna itinerante di letture...

Povertà educativa minorile: il progetto ARRINESCI di CEIPES porta a Palermo laboratori, sportelli psicologici ed équipe multidisciplinare per adolescenti under 18Il progetto ARRINESCI, selezionato da "Con i bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nasce da una lettura...

Da Gaza a Palermo, sei borse di studio per studenti palestinesi: Qui ricominciamo a vivere L’Università di Palermo accoglie i primi due giovani arrivati dalla Striscia grazie a un progetto con Crui e ministeri. Il rettore Midiri: Lavoriamo a residenze universitar x.com

A PALERMO - Presentato il progetto del nuovo stadio Renzo BarberaIl Palermo FC ha presentato i progetti per la riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera, segnando il passo successivo nell'ambizioso progetto del club annunciato a marzo, che delinea i piani per la ... napolimagazine.com

A Palermo il R.A.P. della legalitàSono stati 19 i minori dagli 11 anni ai 14 anni che hanno avuto una sospensione a scuola e hanno partecipato al progetto riparativo ‘R.A.P. della Legalità’, organizzato dall’associazione LIFE and LIFE ... korazym.org