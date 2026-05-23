A Palermo il progetto teatrale Classici in Strada porta letture pubbliche e laboratori in quattro luoghi della città fino al 9 giugno

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ha preso il via lo scorso 15 maggio la dodicesima edizione di Classici in Strada, il progetto che da oltre un decennio porta teatro, letture pubbliche e laboratori nelle scuole e negli spazi aperti di Palermo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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