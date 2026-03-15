Povertà educativa minorile | il progetto ARRINESCI di CEIPES porta a Palermo laboratori sportelli psicologici ed équipe multidisciplinare per adolescenti under 18

A Palermo, il progetto ARRINESCI di CEIPES coinvolge adolescenti sotto i 18 anni offrendo laboratori, sportelli psicologici e un’équipe multidisciplinare. Il progetto, scelto da

Il progetto ARRINESCI, selezionato da "Con i bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nasce da una lettura precisa del disagio giovanile contemporaneo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli aiuta gli adolescenti: sportelli psicologici e laboratori gratis nei quartieri

Il progetto ‘Benessere a scuola’ raggiunge 38mila studenti fiorentini: stanziati 167mila euro per gli sportelli psicologiciFIRENZE – L’equilibrio psicologico all’interno degli istituti scolastici si consolida come un elemento strutturale, indispensabile per garantire un...

Contenuti utili per approfondire Povertà educativa

Temi più discussi: Cambio rotta: convegno a Roma il 15 aprile; 281 universitari al fianco di 558 allievi: i Compiti@casa si fanno insieme; Comunità in Cantiere, il 16 marzo ad Anzio l’evento finale del progetto; Reggio, oltre un milione di euro per infanzia e adolescenza: la Giunta comunale rimodula il piano degli interventi · ilreggino.it.

Povertà educativa. Con i Bambini: Grazie a Organizziamo la Speranza al centro i ragazzi e le ragazze che vivono nelle periferieUn incontro, nei giorni scorsi a Roma, tra Comuni e Regioni per fare il punto della situazione dell’iniziativa Organizziamo la Speranza, promossa da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contra ... agensir.it

‘La Povertà educativa una sfida Europea’(ANSA) – ROMA, 03 MAR – Contrastare la povertà educativa di troppi minori in Europa e in Italia, rafforzando politiche integrate e strategie condivise tra istituzioni, scuole, terzo settore e comunità ... espansionetv.it

Hashtag Sicilia. . Lavorare nei quartieri fragili: povertà educativa e diritti dei bambini a Catania facebook

Povertà educativa, criminalità e stereotipi, un progetto per combatterli con lo sport x.com