Gemma Galgani ha indossato stivaloni e un abbigliamento ispirato al balletto provocante durante l’ultima puntata del programma. La sua esibizione ha suscitato reazioni tra il pubblico presente, che si è mostrato molto coinvolto. La partecipante ha mantenuto un atteggiamento deciso, nonostante abbia superato i 70 anni. La sua presenza continua a essere al centro dell’attenzione nel programma, dove si distingue per il modo di presentarsi e per le reazioni che suscita tra gli spettatori.

Gemma Galgani non smette di sorprendere il pubblico di Uomini e Donne e nell’ultima puntata del dating show di Canale 5, la dama più iconica del parterre over ha offerto una performance che ha letteralmente mandato in tilt lo studio, conquistando persino l’approvazione della sua storica rivale, Tina Cipollari. Un risultato che, per chi conosce le dinamiche del programma, ha francamente del miracoloso. La sfilata di questa settimana aveva come tema “ Ne vedrai delle belle “, e Gemma ha preso l’invito alla lettera, con la dama torinese, che ha da tempo superato i 75 anni, si è presentata in passerella con un look che ha sfidato ogni.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - A oltre 70 anni Gemma come Annalisa: stivaloni, balletto provocante e pubblico in delirio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Chiesti oltre 200 anni di carcere ai membri del clan Gionta: c'è anche la moglie del boss, Gemma Donnarumma (I NOMI)

Spaccio ad Eboli e periferia, chiesti oltre 70 anni di carcereSpaccio, chiesti 73 anni di reclusione per un gruppo dedito allo spaccio di droga tra il centro di Eboli e il rione Pescara.

Gemma Gaetani (@gemmagaetani) / Posts / X x.com