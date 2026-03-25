In un procedimento giudiziario sono stati richiesti complessivamente oltre 70 anni di carcere per un gruppo coinvolto in attività di spaccio di droga tra il centro di Eboli e il rione Pescara. La richiesta di condanna si basa su un’indagine che ha accertato l’uso di diverse zone della città per la distribuzione di sostanze stupefacenti. La discussione davanti al giudice prosegue con l’udienza preliminare.

Spaccio, chiesti 73 anni di reclusione per un gruppo dedito allo spaccio di droga tra il centro di Eboli e il rione Pescara. Stando alle accuse, un gruppo di pusher avrebbe imperversato per anni nella Piana del Sele, alimentando un giro d’affari notevole. Le richieste vanno dagli 8 ai 18 anni di reclusione. L’inchiesta, risalente a qualche tempo fa e condotta dalla Guardia di Finanza, partì dopo il monitoraggio di un tossicodipendente in cerca di una dose. Fu allora che le fiamme gialle scoprirono un nascondiglio, situato in una cantina, con all'interno 100mila euro in contanti, occultati all’interno di scatole di scarpe, insieme a cocaina, hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Spaccio ad Eboli e periferia, chiesti oltre 70 anni di carcere

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