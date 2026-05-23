A Nepi una comunità che si alimenta con il fotovoltaico

A Nepi è stato installato un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio comunale in via Tre Portoni, che ospita il centro anziani e l'ambulatorio della Asl. La posa dei pannelli è stata realizzata grazie a una convenzione tra il Comune e un ente locale. L'impianto ha un impatto visivo nullo, poiché è integrato nel tetto dell'edificio.

Un nuovo impianto fotovoltaico nella Tuscia. Questa volta a Nepi e a impatto visivo zero. I pannelli, infatti, sono stati installati sul tetto dell'edificio comunale di via Tre Portoni che ospita sia il centro anziani che l'ambulatorio della Asl, grazie a una convenzione tra il Comune e il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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