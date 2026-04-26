Incendio in una palestra sulla Cassia tra Monterosi e Nepi non si esclude il dolo

Nella giornata di domenica 26 aprile, si è sviluppato un incendio all’interno della palestra Next, situata lungo la strada Cassia tra Monterosi e Nepi. Le fiamme sono iniziate intorno alle 17 e hanno prodotto una colonna di fumo nero che si è vista a distanza. Le autorità stanno valutando se si tratti di un incidente o di un atto doloso. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Incendio all'interno della palestra Next, lungo la Cassia tra Monterosi e Nepi. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 17 di domenica 26 aprile, hanno generato una densa nube di fumo nero, visibile anche a distanza. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude il dolo.Il rogo ha.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla Cassia a Nepi, strada chiusa: i percorsi alternativi Viterbo: incidente a Nepi, chiusa via Cassia in entrambe le direzioniIncidente a Nepi: chiusa la Via Cassia, deviazioni attive per garantire la sicurezza. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul tetto della palestra comunale: i vigili del fuoco spengono le fiamme con autopompa e autobotte; Incendio al tetto della palestra di Marano Vicentino: intervengono i Vigili del Fuoco; Fiamme sul tetto della palestra comunale: intervento rapido evita il peggio; Marina di Ragusa, palestra a fuoco. Incendio in una palestra a Brindisi: fiamme nella zona caldaia, intervento dei Vigili del Fuoco nella notteBrindisi – Attimi di apprensione nella notte in via Montebello, dove un incendio si è sviluppato all’interno dei locali della caldaia di una palestra. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, ric ... brindisisera.it Taviano, incendio in una palestra: un uomo ripreso dalle telecamere mentre appicca il fuocoUn incendio ha distrutto una palestra nella zona industriale di Taviano, in via degli Artigiani, nella notte. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno ... lagazzettadelmezzogiorno.it Incendio boschivo a Monterosso, Verbania: Vigili del Fuoco e volontari evitano il coinvolgimento del parco. - facebook.com facebook Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vita ift.tt/1OpRGkj x.com