A Montreal, durante le qualifiche, Russell ha ostacolato Kimi Antonelli, spingendolo fuori pista. La Mercedes ha difeso l’inglese, sottolineando che non ci sono state intenzioni dannose. La scena ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i due piloti e sulla gestione interna del team. Non sono stati presi provvedimenti ufficiali nei confronti di Russell, che ha mantenuto la posizione. La situazione potrebbe influenzare le dinamiche tra i piloti nelle prossime gare.

Il fuoco covava sotto la cenere e alla prima scintilla la situazione è esplosa. La lotta interna tra Kimi Antonelli e George Russell ha vissuto un episodio che lascerà strascichi nel corso della stagione in casa Mercedes. Nel corso della Sprint sul circuito di Montral con Russell in testa e Antonelli secondo, il pilota italiano ha attaccato Russell all’esterno di curva 1, cercando di prepararsi l’interno nella piega successiva. George ha chiuso il compagno. Kimi è finito sull’erba per evitare il contatto e poi si è lamentato via radio: “That was very naughty”, ha detto via radio, “è stata una cosa molto scorretta”. Non è finita. Poco dopo Antonelli ci ha riprovato in curva 8: ancora una volta lo spazio si è stretto, e Kimi è andato largo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - A Montreal Russel butta fuori Kimi Ma la Mercedes difende l’inglese

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