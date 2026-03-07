Nel primo grande appuntamento del campionato di Formula 1 a Melbourne, le Mercedes di Russell e Hamilton hanno ottenuto i migliori tempi nelle qualifiche, mentre Leclerc ha concluso in terza posizione. La gara si avvicina e gli occhi sono puntati su come il pilota Ferrari potrà competere con le vetture tedesche, che sono risultate più veloci nelle sessioni di prove ufficiali.

Non c'è stato nulla da fare neanche per la nuova Ferrari contro le Mercedes di Russel e Kimi Antonelli, che hanno conquistato la prima fila del Gran Premio d'Australia che aprirà il Mondiale di Formula 1 2026. Ma attenzione, perché la Rossa è subito dietro, al fianco della Red Bull di Hadjar: scopriamo le quote Ferrari vincente GP d'Australia in programma domenica 8 marzo alle ore 5. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Dopo i test e le prove libere sul circuito di Melbourne, la Ferrari SF-26 aveva dato segnali di grande competitività grazie alla lettura delle nuove regole nella costruzione del nuovo modello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Australia, Leclerc può battere le Mercedes di Russel e Antonelli? Il pronostico

Leggi anche: La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto

F1 Australia: le Mercedes volano, Russell in pole davanti ad Antonelli, Leclerc quarto. La griglia di partenzaMelbourne (Australia) 7 marzo 2026 – Si sono nascosti per tutti i test pre-stagione e anche durante le libere, ma quando poi è arrivato il test del...

Aggiornamenti e notizie su GP Australia Leclerc può battere le....

Temi più discussi: F1, qualifiche Gp d'Australia: Russell in pole, Leclerc quarto. HIGHLIGHTS; La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto; Pole di Russell e dominio Mercedes in qualifica. 4° Leclerc, 7° Hamilton; F1, qualifiche Gp Australia: dominio Mercedes con Russell in pole e Antonelli secondo. Ferrari quarta con Leclerc.

Gp Australia: Russell in pole, Antonelli 2°, Mercedes dominante. Delusione Ferrari, Verstappen a muro in Q1Russell si prende la prima pole position della stagione davanti ad Antonelli. Ferrari 4° con Leclerc dietro Hadjar, Hamilton solo 7° dietro le McLaren. Verstappen a muro e out nel Q1 ... sport.virgilio.it

F1 | Qualifiche GP Australia: pole di Russell, Mercedes fa pauraLe qualifiche del GP Australia di F1 hanno visto una Mercedes dominante con Russell in pole davanti ad Antonelli. tuttotek.it

F1 - È una super pole di George Russell. 1-2 Mercedes con Antonelli secondo. 3° Hadjar 4° Leclerc 7° Hamilton #f1 #georgerussell #ausgp #motorpaddock365 #fblifestyle - facebook.com facebook