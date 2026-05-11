Una comunità più inclusiva Nasce la rete

In un recente incontro, è stata presentata la creazione di una rete di cura territoriale, un progetto volto a rafforzare i servizi dedicati alle persone. La discussione si è concentrata sulla necessità di rispondere a bisogni sociali sempre più complessi, sottolineando l’importanza di sviluppare un sistema più coeso e accessibile sul territorio. L’obiettivo è favorire un modello di assistenza più integrato e capillare.

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Al centro dell’incontro, il tema della costruzione di una rete di cura territoriale: un obiettivo ambizioso ma sempre più necessario in un contesto sociale in cui i bisogni delle persone si fanno complessi e articolati. Gli interventi di Sabina Marmeggi, della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, e di Andrea Campinoti, del Consorzio Coeso, hanno offerto spunti preziosi, sottolineando quanto sia fondamentale mettere in relazione competenze diverse per affrontare in modo efficace le sfide contemporanee. Una mattinata densa di idee, confronto e visione quella che si è svolta alla casa di riposo Del Campana Guazzesi, dove associazioni, istituzioni e realtà del territorio si sono ritrovate per avviare un percorso concreto verso una comunità più accogliente e inclusiva.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una comunità più inclusiva. Nasce la rete ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Somma - Cittadini e professionisti insieme per Aliprandini Notizie correlate Il nuovo volto della Comunità Alloggio dell'Asp San Vincenzo De Paoli. "Un passo concreto verso una comunità più inclusiva"Santa Sofia ha celebrato l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione della Comunità alloggio dell'Asp San Vincenzo de’ Paoli, situata in via Unità... Una "Panchina Lilla" a Schignano. Simbolo di comunità più inclusivaSarà inaugurata domani alle 16, nei giardini di Schignano, la "Panchina Lilla", dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento... Argomenti più discussi: Una comunità più inclusiva. Nasce la rete; Come si costruisce con lo sport una comunità inclusiva? (di V. Iori); Città in Generazione: tre passeggiate urbane partecipate per una cultura inclusiva; Maggio di sport, inclusione e spettacolo: il CUS Torino presenta IUC 2026 e CUSYNERGY per celebrare 80 anni di storia.