Manfredonia aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili e riceve la Libellula all’assemblea nazionale di Roma

Manfredonia ha deciso di entrare nella Rete dei Comuni Sostenibili, un'iniziativa che coinvolge diverse amministrazioni per promuovere pratiche ecologiche. Recentemente, il Comune ha partecipato all’assemblea nazionale tenutasi a Roma, dove ha ricevuto un riconoscimento chiamato Libellula. L’evento ha riunito rappresentanti di vari enti locali, che hanno discusso di progetti e strategie per lo sviluppo sostenibile.

La Libellula dei Comuni Sostenibili è stata ricevuta in occasione della quarta assemblea nazionaledella Rete, che si è tenuta al Museo dell’Ara Pacis di Roma l’8 e il 9 aprile 2026. Oltre cinquanta tra presentazioni di buone pratiche, esperienze locali e “Menzioni speciali”, checonfermano una volta di più la concretezza dell’associazione che dal 2021 monitora la sostenibilitàdegli enti locali. Al centro dell’assemblea, più che mai, i giovani: è stato infatti inserito nello statutodell’associazione il Coordinamento dei giovani amministratori locali under 36 all’interno della Rete.E, sullo stesso tema, ha avuto un valore particolare il dibattito sulla VIG, la Valutazione d’ImpattoGenerazionale, su cui si sono confrontati giovani amministratori locali di ogni colore politicoprovenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili e riceve la Libellula all’assemblea nazionale di Roma Leggi anche: Bergamo riceve la bandiera dei Comuni Sostenibili: un riconoscimento alle politiche di sostenibilità Levanto entra nella Rete dei Comuni sostenibiliIl Comune di Levanto entra a far parte della Rete dei Comuni sostenibili, l’associazione nazionale che promuove politiche per la sostenibilità... Rete dei Comuni sostenibili, l'assemblea nazionale tra sviluppo e giovani(ANSA) - ROMA, 08 APR - Promuovere e misurare lo sviluppo sostenibile degli enti locali italiani, anche attraverso i giovani. Arriva alla sua ... notizie.tiscali.it La Rete dei Comuni sostenibili aderisce alla Serr 2025La riduzione dei rifiuti, oltre alla percentuale di raccolta differenziata, è un dato significativo per misurare la sostenibilità di un ente locale. Perciò dal 22 al 30 novembre, la Rete dei Comuni ... ansa.it