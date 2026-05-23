A Lazise è vietata la musica contro la morale gli artisti | È ridicolo

Scoppia la polemica nel comune di Lazise. Il municipio sul lago di Garda ha messo al bando la musica "contro la morale". Lo ha fatto con un regolamento che dice no alle musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione o turbare l'ordine pubblico. Gli artisti sono sul piede di guerra: "Ridicolo, il Comune pensi alle cose importanti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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A Lazise è vietata la musica contro la morale ma gli artisti non ci stanno: È ridicolo #lazise x.com

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