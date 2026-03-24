Empoli si chiude la rassegna Domeniche in salotto con il concerto dedicato alle musiche di Boccherini e Schubert

A Empoli si è conclusa con un concerto dedicato a Boccherini e Schubert la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto presso il Teatro Il Momento. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e si è svolta durante le domeniche pomeridiane. La rassegna ha ospitato diversi appuntamenti musicali, terminando con questa ultima esibizione.