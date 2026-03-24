Empoli si chiude la rassegna Domeniche in salotto con il concerto dedicato alle musiche di Boccherini e Schubert
A Empoli si è conclusa con un concerto dedicato a Boccherini e Schubert la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto presso il Teatro Il Momento. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e si è svolta durante le domeniche pomeridiane. La rassegna ha ospitato diversi appuntamenti musicali, terminando con questa ultima esibizione.
Si conclude con successo la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto al Teatro Il Momento di Empoli. Un percorso che, domenica dopo domenica, ha accompagnato il pubblico tra musica, incontri e momenti di condivisione, registrando partecipazione e interesse.L’ultimo appuntamento è in programma domenica 29 marzo alle ore 16.30 con il concerto dal titolo “Toscana: terra musicale che unisce”, dedicato alle musiche di Luigi Boccherini e Franz Schubert.L’iniziativa si inserisce nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2025”, intitolato “Toscana: un ponte per la pace”. Sul... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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