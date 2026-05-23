A Francoforte ‘Capitale mondiale del design 2026’ di scena atmosfere per una vita migliore

Notizia in breve

Francoforte e la regione del Rhine-Main in Germania sono state ufficialmente designate come 'Capitale mondiale del design' per il 2026. La decisione è stata annunciata recentemente e conferma il ruolo della città come centro internazionale di innovazione e creatività nel settore del design. L'evento coinvolgerà esposizioni, mostre e iniziative che si terranno nel corso dell'anno. La designazione è stata comunicata da un'organizzazione internazionale del settore.