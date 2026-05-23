A Francoforte ‘Capitale mondiale del design 2026’ di scena atmosfere per una vita migliore
Francoforte e la regione del Rhine-Main in Germania sono state ufficialmente designate come 'Capitale mondiale del design' per il 2026. La decisione è stata annunciata recentemente e conferma il ruolo della città come centro internazionale di innovazione e creatività nel settore del design. L'evento coinvolgerà esposizioni, mostre e iniziative che si terranno nel corso dell'anno. La designazione è stata comunicata da un'organizzazione internazionale del settore.
(Adnkronos) – Francoforte e la regione del Rhine-Main, in Germania, sono state designate 'Capitale mondiale del design' per il 2026. Per celebrare questo titolo, un programma dedicato di eventi, intitolato 'Design for Democracy. Atmospheres for a better life' ('Design per la democrazia. Atmosfere per una vita migliore'), che vuole evidenziare il passato, il presente e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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