A Foggia riapre il Centro Studi Internazionale della Dieta Mediterranea. La ripresa delle attività è stata annunciata dal Club per l’UNESCO, che gestisce il centro. La struttura si occupa di promuovere e studiare gli aspetti culturali e gastronomici della dieta mediterranea. La riapertura mira a rafforzare la ricerca e la diffusione di questa tradizione alimentare riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. La riapertura avviene dopo un periodo di chiusura e coinvolge diverse iniziative di studio e promozione.

La pandemia di Covid aveva fatto perdere i contatti tra i partner. La Presidente del Club per l’UNESCO di Foggia Billa Consiglio ha proposto di rinnovare il protocollo d’intesa agli enti che lo avevano sottoscritto nove anni fa: Università di Foggia, Camera di Commercio di Foggia, ASL FG e Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi. Il convegno ‘La Dieta Mediterranea oggi: tradizione che nutre il futuro’, promosso dal Club per l’UNESCO di Foggia, è stato l’occasione per riannodare i fili e continuare a collaborare stabilmente. Un pubblico attento e nutrito ha seguito con grande interesse i lavori nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Foggia riparte il Centro Studi Internazionale della Dieta Mediterranea

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